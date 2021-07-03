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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:10540

В Сумах поймали вора, укравшего сумочку у представительницы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил из продуктовой тележки женщины сумку с ценными вещами и деньгами.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась представительница Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко. Она рассказала, что, находясь в одном из супермаркетов города, у нее похитили сумку, которая находилась в продуктовой тележке. В сумке были деньги в сумме 7000 гривен, банковские карточки и мобильный телефон.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции Сумского районного управления полиции установили, что кражу совершил ранее судимый 35-летний житель областного центра. Как оказалось, деньги он оставил себе, а телефон сдал в ломбард.

Сейчас следователи, под процессуальным руководством прокуратуры, злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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