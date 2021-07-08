На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП

Ахтырской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 31-летнего мужчины, который совершил смертельное ДТП.
Установлено, что 28 февраля 2021 года около 17.00 на автодороге вблизи села Становая Ахтырского района столкнулись автомобили «DAEWOO Nubira» и «ВАЗ-2106», под управлением 31-летнего мужчины. В результате столкновения 32-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2106» погиб на месте происшествия, другой пассажир этого авто и водитель «DAEWOO Nubira» получили повреждения средней тяжести.
По данным следствия, водитель «ВАЗ-2106» нарушил Правила безопасности дорожного движения и выехал на встречную полосу. Более того, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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