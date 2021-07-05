На Сумщине дали 3 года условно за переправку нелегала через границу Суд по материалам главного оперативно-розыскного отдела Сумского пограничного отряда, вынес решение в отношение лица, нарушившего законодательство Украины по пограничным вопросам.

Краснопольский районный суд признал виновным в совершении уголовного преступления и приговорил к 3 годам лишения свободы с условным сроком отбывания наказания гражданина Украины за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины / ч. 2 ст. 332 УК /.

В феврале 2021 г. на Краснопольщине мужчина был задержан при попытке незаконной переправки через границу с территории Украины на территорию РФ гражданина Узбекистана.