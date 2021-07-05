На Сумщине дали 3 года условно за переправку нелегала через границу

Краснопольский районный суд признал виновным в совершении уголовного преступления и приговорил к 3 годам лишения свободы с условным сроком отбывания наказания гражданина Украины за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины / ч. 2 ст. 332 УК /.
В феврале 2021 г. на Краснопольщине мужчина был задержан при попытке незаконной переправки через границу с территории Украины на территорию РФ гражданина Узбекистана.
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