Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:58330

На Сумщине дали 3 года условно за переправку нелегала через границу

Суд по материалам главного оперативно-розыскного отдела Сумского пограничного отряда, вынес решение в отношение лица, нарушившего законодательство Украины по пограничным вопросам.

Краснопольский районный суд признал виновным в совершении уголовного преступления и приговорил к 3 годам лишения свободы с условным сроком отбывания наказания гражданина Украины за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины / ч. 2 ст. 332 УК /.

В феврале 2021 г. на Краснопольщине мужчина был задержан при попытке незаконной переправки через границу с территории Украины на территорию РФ гражданина Узбекистана.

Право Переправка нелегалов Приговор суда
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП
Сегодня 12:07

На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП

К 5 годам лишения свободы приговорен водитель, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП....

На Сумщине дали 7 лет организатору разбойного нападения на администратора сети магазинов
16.07.2021 15:01

На Сумщине дали 7 лет организатору разбойного нападения на администратора сети магазинов

Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 58-летнего жителя г. Конотоп, который организовал разбойное нападение на администратора сети магазинов....

На Сумщине серийного вора приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы
09.07.2021 15:30

На Сумщине серийного вора приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы

Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 45-летнего уроженца Луганской области, который обворовывал квартиры конотопчан....

На Сумщине 17-ленему подростку дали срок за 12 краж
08.07.2021 10:33

На Сумщине 17-ленему подростку дали срок за 12 краж

Ювенальными прокурорами Шосткинского окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении юноши, который в 17-летнем возрасте совершил 12 преступлений против собственности....

В Сумах дали всего 7 лет за убийство сына
05.07.2021 15:08

В Сумах дали всего 7 лет за убийство сына

Прокуратура готовит апелляционную жалобу....

Новости

На Сумщине еще 35 человек подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 08:44
Горячую воду обещают дать сумчанам 23 июля
Вчера 11:14
В Сумах авария на Белопольском шоссе
Сегодня 14:06
В приложении «Дія» больше нельзя записаться на вакцинацию
Сегодня 14:05
На Сумщине изъято контрафактных табачных изделий на 1,5 млн грн
Сегодня 13:55
В Сумах появился новый мурал
Сегодня 13:46
Сумские дорожники заплатят почти 3 млн грн штрафа
Сегодня 13:35
Для Сумщины выделили 40 миллионов гривен образовательной субвенции
Сегодня 13:16
На Сумщине судили двух россиян за незаконное пересечение границы
Сегодня 12:43
Минус один: из-за допинга из олимпийской сборной Украины выбыл сумчанин
Сегодня 12:14
В Сумах поймали вора, укравшего сумочку у представительницы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
Сегодня 12:10
На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП
Сегодня 12:07
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
Сегодня 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
Сегодня 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
Сегодня 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
Вчера 18:32
На Сумщине повысились коронавирусные показатели (итоги недели)
Вчера 13:37
Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
16.07.2021 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
16.07.2021 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
16.07.2021 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
15.07.2021 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
15.07.2021 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
14.07.2021 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.