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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:36378

Псевдобанкир обманул жителя Сумщины на 112 000 гривен

Злоумышленник, представившись сотрудником банка, вошел в доверие к мужчине и перечислил себе на счет немалую сумму денег.

С заявлением о преступлении к работникам Белопольского отделения полиции обратился 36-летний мужчина и сообщил, что стал жертвой мошенника. Как выяснилось, утром ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. В разговоре отметил, что возникла проблема с зачислением средств на карту клиента. Для решения проблемы псевдобанкир предложил продиктовать личные данные с банковской карты.

Заявитель согласился и четко выполнил все указания собеседника. А потом обнаружил пропажу почти 112 000 гривен со своего банковского счета.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали поиски злоумышленника. Полицейские раз советуют гражданам быть внимательными и осторожными при общении с незнакомцами. Взвешивайте свои поступки, особенно когда речь идет о ваших деньгах. Помните, ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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