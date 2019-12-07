Псевдобанкир обманул жителя Сумщины на 112 000 гривен

С заявлением о преступлении к работникам Белопольского отделения полиции обратился 36-летний мужчина и сообщил, что стал жертвой мошенника. Как выяснилось, утром ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. В разговоре отметил, что возникла проблема с зачислением средств на карту клиента. Для решения проблемы псевдобанкир предложил продиктовать личные данные с банковской карты.
Заявитель согласился и четко выполнил все указания собеседника. А потом обнаружил пропажу почти 112 000 гривен со своего банковского счета.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали поиски злоумышленника. Полицейские раз советуют гражданам быть внимательными и осторожными при общении с незнакомцами. Взвешивайте свои поступки, особенно когда речь идет о ваших деньгах. Помните, ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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