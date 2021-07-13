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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:32371

На Сумщине отчим по пьяни зарезал пасынка

Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого отчим схватил нож и ударил им пасынка.

На специальную линию 102 позвонил 56-летний житель Ахтырского района. Он сообщил, что в доме по месту жительства обнаружил труп своего 40-летнего пасынка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Ахтырского районного отдела полиции во главе с руководством подразделения.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к убийству причастен сам отчим. Оказалось, что в тот день они вместе распивали спиртные напитки, в ходе чего между мужчинами возник конфликт. Чтобы доказать свою правоту, отчим схватил нож и ударил им соперника. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи, под процессуальным руководством прокуратуры, уже сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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