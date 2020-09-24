Шосткинский боксер-профессионал проводит аукцион в помощь маленькому закарпатцу Шосткинский боксер Иван Редкач отдает на аукцион перчатки с автографом для помощи маленькому Павлику Мотычке.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«Друзья,

По-настоящему силен не тот, кто одерживает победу в борьбе с сильным соперником, а тот, кто использует свою силу для помощи тем, кто слабее, беззащитнее и нуждается в поддержке.

Часто мы забываем именно о таком проявлении силы.

Именно поэтому приглашаю каждого из вас принять участие в аукционе "Ударная сила помощи" и тем самым помочь Павлику, который мужественно борется за свою жизнь - @help.pavlik.sma

Лот для аукциона: перчатки с автографом

Стартовая цена: ....1000 гривен

Определение победителя: аукцион длится до слова "СТОП", после чего участник, предложивший самую большую сумму становится победителем и получает лот после перечисления суммы родителям Павлика и предоставления скриншота об оплате.

Знакомьтесь - Павлик Мотычка из высокогорного села Синевир (Закарпатье). У малыша - редкое генетическое заболевание, СМА, спинальная мышечная атрофия. При отсутствии лечения дети с таким диагнозом редко доживают до 3-х лет. Родители Павлика несколько лет назад потеряли старшего сына, из-за данной болезни, так как на тот момент не существовало лечения. Медицина не стоит на месте и сейчас лечение существует, но оно крайне дорогостоящее и семья просто не в состоянии справиться самостоятельно.

Давайте все вместе покажем нашу ударную силу помощи и поможем Павлику победить данный поединок за жизнь!

Реквизиты помощи для Павлика:

PayPal:

yPavlik19@bk.ru

Кошелек BTC (bitcoin):

3NffiE3zJS5T78RgWigoC9EqSjVYYkVnNc

ДЛЯ УКРАИНЫ:

ПРИВАТБАНК

4149 4390 4290 9840

5168 7574 0804 6045

IBAN: UA023052990000026202748777913

Мотычка Мария (мама)

МОНОБАНК

4441 1144 2527 2026

Мотычка Мария (мама)

ОЩАДБАНК

5167 8031 0951 1118

Мотычка Юрий (папа)

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА:

5168 7574 1705 8247 $$$

IBAN: UA383052990000026205894353987

MOTYCHKA MARIIA

5168 7574 1705 7918 €€€

IBAN: UA883052990000026203894354513

MOTYCHKA MARIIA

MOTYCHKA MARIIA, сообщив код перевода маме Павлика +38 (068) 217 99 75: WesternUnion, MoneyGram, RIA, PrivatMoney, IntelExpress, Welsend, Meest, Sigue.

ДЛЯ РФ (RUB):

СБЕРБАНК

4817 7602 1063 9997

Летчак Елена Михайловна", - написал боксер.