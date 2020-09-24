Шосткинский боксер-профессионал проводит аукцион в помощь маленькому закарпатцу

Об этом он написал в Фейсбуке.
«Друзья,
По-настоящему силен не тот, кто одерживает победу в борьбе с сильным соперником, а тот, кто использует свою силу для помощи тем, кто слабее, беззащитнее и нуждается в поддержке.
Часто мы забываем именно о таком проявлении силы.
Именно поэтому приглашаю каждого из вас принять участие в аукционе "Ударная сила помощи" и тем самым помочь Павлику, который мужественно борется за свою жизнь - @help.pavlik.sma
Лот для аукциона: перчатки с автографом
Стартовая цена: ....1000 гривен
Определение победителя: аукцион длится до слова "СТОП", после чего участник, предложивший самую большую сумму становится победителем и получает лот после перечисления суммы родителям Павлика и предоставления скриншота об оплате.
Знакомьтесь - Павлик Мотычка из высокогорного села Синевир (Закарпатье). У малыша - редкое генетическое заболевание, СМА, спинальная мышечная атрофия. При отсутствии лечения дети с таким диагнозом редко доживают до 3-х лет. Родители Павлика несколько лет назад потеряли старшего сына, из-за данной болезни, так как на тот момент не существовало лечения. Медицина не стоит на месте и сейчас лечение существует, но оно крайне дорогостоящее и семья просто не в состоянии справиться самостоятельно.
Давайте все вместе покажем нашу ударную силу помощи и поможем Павлику победить данный поединок за жизнь!
Реквизиты помощи для Павлика:
PayPal:
Кошелек BTC (bitcoin):
3NffiE3zJS5T78RgWigoC9EqSjVYYkVnNc
ДЛЯ УКРАИНЫ:
ПРИВАТБАНК
4149 4390 4290 9840
5168 7574 0804 6045
IBAN: UA023052990000026202748777913
Мотычка Мария (мама)
МОНОБАНК
4441 1144 2527 2026
Мотычка Мария (мама)
ОЩАДБАНК
5167 8031 0951 1118
Мотычка Юрий (папа)
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА:
5168 7574 1705 8247 $$$
IBAN: UA383052990000026205894353987
MOTYCHKA MARIIA
5168 7574 1705 7918 €€€
IBAN: UA883052990000026203894354513
MOTYCHKA MARIIA
MOTYCHKA MARIIA, сообщив код перевода маме Павлика +38 (068) 217 99 75: WesternUnion, MoneyGram, RIA, PrivatMoney, IntelExpress, Welsend, Meest, Sigue.
ДЛЯ РФ (RUB):
СБЕРБАНК
4817 7602 1063 9997
Летчак Елена Михайловна", - написал боксер.
Несчастный случай произошел с уроженцем Шостки, многодетным отцом Артемом Бабичем....
Сегодня, 2 июня, в Сумах на курском проспекте произошло ДТП....
Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач подал апелляцию на свое поражение в поединке с американским боксером Реджисом Прогрейсом....
Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) сделал ставку на поражение 32-летнего украинского боксера Василия Ломаченко от 23-летнего американца Теофимо...
У неділю, 27 вересня, у рамках авторського мистецького проєкту художник Єгор АВДЄЄНКО проведе експериментальний аукціон-розродаж усіх картин із виставки «Встигнути...