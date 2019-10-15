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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:29351

Роменские силачи отличились в Скадовске

11-14 июля в Скадовске (Херсонской области) состоялись Всеукраинские спортивные соревнования под девизом «Кто ты, будущий олимпиец?» среди учащихся внешкольных учебных заведений спортивного профиля ОО ВФСО «Колос» по тяжелой атлетике.

Воспитанники Роменской районной детско-юношеской спортивной школы им. П.Калнышевского показали превосходный результат, а именно: Кондратенко Дарья (весовая категория 59 кг) и Борисюк София (71 кг) завоевали вторые места, Строкань Богдан, Кударенко Александр, Лымарь Виктория были четвертыми. Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели - Голуб В.А., Голуб А.В.

Спорт Тяжелая атлетика
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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