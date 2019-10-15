Роменские силачи отличились в Скадовске

Воспитанники Роменской районной детско-юношеской спортивной школы им. П.Калнышевского показали превосходный результат, а именно: Кондратенко Дарья (весовая категория 59 кг) и Борисюк София (71 кг) завоевали вторые места, Строкань Богдан, Кударенко Александр, Лымарь Виктория были четвертыми. Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели - Голуб В.А., Голуб А.В.
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