В Сумах патрульные обнаружили автомобиль в розыске Патрулируя улицу Героев Крут, инспекторы остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля Audi A6.

Во время проверки документов на транспортное средство патрульные выяснили, что автомобиль находится в розыске Государственным бюро расследований. 32-летний водитель транспортного средства никаких объяснений предоставить не мог.

Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.