В Сумах патрульные обнаружили автомобиль в розыске

Во время проверки документов на транспортное средство патрульные выяснили, что автомобиль находится в розыске Государственным бюро расследований. 32-летний водитель транспортного средства никаких объяснений предоставить не мог.
Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
Патрульная полиция Сумщины просит помочь установить место нахождения участника ДТП, который покинул место происшествия....
Во время патрулирования Курского проспекта, за нарушение ПДД, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Chevrolet Epica с регистрационными номерными знаками Днепропетровской...
Легковой автомобиль, который разыскивался полицией Днепропетровской области обнаружили патрульные в Сумах....
6 апреля в городе Ромны во время несения службы работниками местного отделения ГАИ по улице Сумской было остановлено транспортное средство...
Городская Госавтоинспекция обращается ко всем жителям Сум и области с просьбой предоставить информации о месте нахождения пяти транспортных средств:... 6