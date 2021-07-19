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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:18344

В Сумах патрульные обнаружили автомобиль в розыске

Патрулируя улицу Героев Крут, инспекторы остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля Audi A6.

Во время проверки документов на транспортное средство патрульные выяснили, что автомобиль находится в розыске Государственным бюро расследований. 32-летний водитель транспортного средства никаких объяснений предоставить не мог.

Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Право Розыск авто
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