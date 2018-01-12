Бывшая руководительница психбольницы получила должность в Ахтырке

По результатам конкурса на занятие должности директора КУ "Ахтырский городской территориальный центр социального обслуживания населения" победителем признали Лилию Неофитную (депутата городского совета от партии «Батькивщина»), пишет Ахтырский городской портал.
Для участия в конкурсе подали документы 4 претендента: Кулик Любовь Александровна, Неофитная Лилия Павловна, Слизченко Александр Николаевич, Козловская Алла Борисовна. Последняя на конкурс не явилась.
С ноября 2016 по январь 2017 в отделениях больницы, где главным врачом работала Л.Неофитная, температура была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов при установленной норме - 20 градусов по шкале Цельсия). Однако главный врач с многолетним опытом пульмонолога не принимала каких-либо действенных мер по решению данной ситуации. Была проведена эксгумация семи трупов пациентов указанной больницы, умерших в декабре 2016 года якобы от сердечно-сосудистой недостаточности, отека головного мозга или интоксикации. Выводами судебно-медицинских экспертиз установлено, что патологоанатомическое исследование трупов вообще не проводилось, составленные документы поддельные, причиной смерти пяти пациентов является острая гнойная пневмония.
В Ахтырском районном суде еще не закрыто уголовное производство по делу 583/3234/17, где несколько родственников пострадавших требуют справедливого судебного решения.
Областной совет уволил ее с должности, однако г-жа Неофитная, которая была в то время депутатом облсовета, добилась в кассационном суде признать ее увольнение незаконным и выплаты 230 тыс. грн за «вынужденный прогул».
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