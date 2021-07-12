На Сумщине определят самую спортивную громаду

Соревнования пройдут на стадионе «Колос». Начало в 10.00.
В программе: гиревой спорт, мини-футбол, «упражнение с колесом», метание гири, перетягивание каната, волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки. Армрестлинг.
6-7 серпня в Алтинівці зберуться рок-музиканти з усіх куточків України на XIV щорічному фестивалі живої музики «Rock на селі»....
16 липня на Театральній площі в м. Суми пройде обласний фестиваль сили «Козацькі розваги»....
21 липня 2021 року Україна та світ відзначатимуть 139-у річницю з дня народження відомого українсько-американського художника-футуриста, теоретика мистецтва та поета...
21 серпня на території Собичівського старостинського округу Шосткинської ОТГ відбудеться фестиваль вареників....
Міська галерея запрошує з вівторка, 13 липня, на дві нові виставки....