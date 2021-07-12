У Сумах вшанували пам’ять загиблого сім років тому бійця АТО Максима Савченка У день загибелі Почесного громадянина міста Суми на Алеї Героїв біля його могили зібралися рідні, близькі, друзі, побратими захисника України та представники міської влади.

Вшанувати пам'ять сумчанина, який загинув у бою в 2014 році поблизу Лисичанська, прийшли міський голова Олександр ЛИСЕНКО, заступник міського голови Віра МОТРЕЧКО та керівники департаменту соціального захисту населення і КУ «Центр учасників бойових дій».

Разом із рідними загиблого посадовці поклали квіти до могили бійця та схилили голови в скорботі за загиблим земляком.

Максим Савченко народився 3 березня 1989 р. в м. Магдебург, Німеччина. У 1992 році сім’я переїхала до м. Суми. Закінчив Сумську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №7, якій нині присвоєно його ім’я.

Загинув 19 липня 2014 року – був розстріляний терористами впритул при зайнятті висоти.