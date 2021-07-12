В центре Сум упавшее дерево оборвало троллею На участке ул. Чорновола - ул. Ильинская - Покровская пл.- ул. Горького, остановились троллейбусы.

Причиной стало дерево, которое, упав на контактную сеть, повлекло обрыв троллеи и ее обесточивание. На месте уже работает аварийная бригада КП «Электроавтотранс».

Делаем все возможное, чтобы восстановить движение транспорта быстрее, сообщили в КП.