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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ромнах пожарные спасли от уничтожения жилой дом

18 июля в 14:36, на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни в 1-м пер. Петропавловский в г. Ромны.

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади в 1 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на все здание и рядом расположенный жилой дом.

В 14:50 возгорание локализовали, а в 15:05 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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