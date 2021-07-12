У Сумах відбулося урочисте закриття проєкту «Школярка-панянка»

За результатом конкурсу проєктів для громадських організацій у сфері роботи з дітьми та молоддю, який проводився відділом у справах молоді та спорту, «Благодійна школа естетичного виховання «Школярка-панянка» здобула перемогу та отримали фінансування з бюджету громади.

Проєкт уже вчетверте організовується представниками ГО «Краса та розум Сумщини» (КРоС).

У ньому взяли участь 20 дівчат з 10 шкіл Сумської міської ТГ, які протягом місяця відвідували майстер-класи з кулінарії, флористики, фотопозування, макіяжу, моделінгу, стилю, танцю, познайомилися ближче з брендом міста Суми та дізнались основи блогерства.

Заступник міського голови Станіслав ПОЛЯКОВ подякував керівнику ГО «Краса та розум Сумщини» Ксенії БЛЮМСЬКІЙ-ДАНЬКО за успішний проєкт, ціллю якого є виховання розумного та освіченого покоління.

Головною метою проєкту, окрім показати дівчатам-підліткам основи етики, естетики, критичного мислення та самостійності, є допомога онкохворим дітям, що знаходяться на лікуванні у відділенні онкогематології в КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня».