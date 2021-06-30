ГБР задержало двух СБУшников, которые напали на пограничный наряд на Сумщине (видео)

Во время следствия установлено, что в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы осуществляли дежурство на автомобиле близ села Рясное Сумского района.
К ним в 1:30 ночи подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронами и поехали в неизвестном направлении.
Нападающими оказались сотрудники СБУ. Совместно с представителями Службы работниками ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий - проходит как свидетель.
Неподалеку в кукурузном поле было обнаружено 2 автомата пограничников, а 2 магазина с патронами найдено вблизи отделения инспекторов пограничной службы «Славгород» отдела пограничной службы «Краснополье» Сумского пограничного отряда.
Во взаимодействии с СБУ проводятся следственные и оперативные действия.
В ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона, оперативное сопровождение - ГБР при содействии ГУВБ СБУ, сообщает ГБР.
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