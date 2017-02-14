На Сумщине сообщено о подозрении директору коммунального предприятия в совершении сразу двух преступлений

Работниками полиции было установлено, что несмотря на отсутствие разрешения на пользование недрами, предприятие в течение шести месяцев осуществляло забор подземных вод. В результате самовольного использования водных ресурсов государство понесло ущерб в размере 1 412 815 гривен.
Противоправную деятельность руководителя предприятия разоблачено сотрудниками сектора защиты интересов общества и государства криминальной полиции совместно со следователями отдела полиции №1 (г. Кролевец) Конотопского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Сейчас злоумышленнику следователи уже сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» и ч. 2 ст. 240 «Нарушение правил охраны или использования недр» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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