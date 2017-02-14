На Сумщине сообщено о подозрении директору коммунального предприятия в совершении сразу двух преступлений Правоохранители разоблачили чиновника из числа руководителей коммунального предприятия Сумщины, который, злоупотребляя своим служебным положением, причинил ущерб государству почти на 1,4 миллиона гривен.

Работниками полиции было установлено, что несмотря на отсутствие разрешения на пользование недрами, предприятие в течение шести месяцев осуществляло забор подземных вод. В результате самовольного использования водных ресурсов государство понесло ущерб в размере 1 412 815 гривен.

Противоправную деятельность руководителя предприятия разоблачено сотрудниками сектора защиты интересов общества и государства криминальной полиции совместно со следователями отдела полиции №1 (г. Кролевец) Конотопского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Сейчас злоумышленнику следователи уже сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» и ч. 2 ст. 240 «Нарушение правил охраны или использования недр» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.