За выходные сумские патрульные остановили 7 пьяных водителей В течение выходных (17-18 июля) патрульные проработали почти 530 сообщений.

Выезжали на 8 ДТП (5 ДТП с материальным ущербом, в 3 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол); составили более 200 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 7 за управление в состоянии опьянения); составили более 40 административных материалов за нарушение общественного порядка; раскрыли наркопреступление; обнаружили автомобиль в розыске государственной исполнительной службой; задержали человека, вероятно, причастного к краже из транспортного средства.