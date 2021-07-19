За выходные сумские патрульные остановили 7 пьяных водителей

Выезжали на 8 ДТП (5 ДТП с материальным ущербом, в 3 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол); составили более 200 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 7 за управление в состоянии опьянения); составили более 40 административных материалов за нарушение общественного порядка; раскрыли наркопреступление; обнаружили автомобиль в розыске государственной исполнительной службой; задержали человека, вероятно, причастного к краже из транспортного средства.
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Как рассказал мальчик: он шел в магазин, по дороге увидел автобус, который остановился, решил посидеть в салоне и зашел внутрь....
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