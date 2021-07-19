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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:40332

За выходные сумские патрульные остановили 7 пьяных водителей

В течение выходных (17-18 июля) патрульные проработали почти 530 сообщений.

Выезжали на 8 ДТП (5 ДТП с материальным ущербом, в 3 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол); составили более 200 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 7 за управление в состоянии опьянения); составили более 40 административных материалов за нарушение общественного порядка; раскрыли наркопреступление; обнаружили автомобиль в розыске государственной исполнительной службой; задержали человека, вероятно, причастного к краже из транспортного средства.

Право Патрульная полиция
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Цитата

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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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