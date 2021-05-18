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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:32226

На Сумщине будут судить рецидивиста за разбойное нападение на односельчанина

Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины, который совершил разбойное нападение на односельчанина.

По данным следствия, 6 июня 2021 года в с. Обложки Шосткинского района обвиняемый встретился с односельчанином. Некоторое время мужчины общались, распивая спиртные напитки, после чего нападающий достал нож и потребовал у односельчанина средства. Когда потерпевший отказал, то нанес ему несколько порезов и приставил нож к горлу, угрожая физической расправой. Напуганный пострадавший сообщил, что деньги у него дома. Мужчины пошли по указанному адресу, там нападающий забрал у потерпевшего 1500 грн и с места происшествия скрылся. Однако уже через несколько часов его задержали полицейские.

Как выяснилось, до этого задержанный уже был четыре раза осужден, в том числе и за разбойное нападение.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Разбойное нападение
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