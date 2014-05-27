Мэр Сум заметил сухие деревья, но денег нет Мэр Сум Александр Лысенко поручил усилить работу по поливу деревьев в городе.

Во время аппаратного совещания городской голова Александр Лысенко поручил департаменту инфраструктуры города проработать вопрос активизации полива зеленых насаждений в городе.

- Сейчас вы видите, какая жара. Были предложения поливать асфальт, но я предлагаю другое - поливать деревья, траву, зеленые насаждения там, где это под угрозой высыхания. Мы высадили деревья по ул. Г. Кондратьева, на выезде из города, и другие - необходимо выехать и полить их. Пожалуйста, обратите на это внимание, ведь жару обещают и на эту неделю тоже.

Директор департамента инфраструктуры города Александр Журба доложил, что работы в этом направлении ведутся постоянно. Но средства на полив ограничены, поэтому необходимо рассмотреть вопрос дополнительного финансирования, чтобы увеличить объемы выполнения данных работ.