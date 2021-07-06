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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:23285

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей.

Временно не получают воду жители ул. А. Анищенко (д. № 3, № 6, № 10), ул. Петропавловская (д. № 72).

После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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