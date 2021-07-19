На Сумщине спасатели деблокировали водителя из покореженного в результате ДТП авто

На автодороге «Лебедин - Токари», вблизи с. Токари Лебединской ОТГ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ «2106».
По предварительным данным, в результате происшествия пассажир оказался заблокированным внутри автомобиля. Для деблокирования пострадавшего привлекался дежурный караул 5-й Государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле. Спасатели с помощью механизированного инструмента освободили мужчину из искореженного авто и передали медицинским работникам. Пострадавшего госпитализировали в Лебединскую центральную районную больницу.
Всего для оказания помощи привлекалось 1 единица техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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