Горячую воду обещают дать сумчанам 23 июля

Об этом сегодня, 19 июля, во время аппаратного совещания сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.
По ее словам, в связи с увеличением количества порывом после ремонтных работ на сумской ТЭЦ были внесены изменения в распоряжения мэра Сум о гидравлических испытаниях. Поэтому отключение горячей воды на всей территории города продолжили на неделю до 22 июля. Уже 23 июля горячую воду обещают дать, однако не всем сразу, а согласно графика.
ООО «Сумытеплоэнерго» не успело провести ремонтные работы на ТЭЦ....
Об этом сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя....
ООО «Сумытеплоэнерго» продолжает проводить гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением....
ООО «Сумытеплоэнерго» продолжает проводить гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением....
Дирекция КСПУ АО «Сумское НПО» сообщает, что на основании решения исполнительного комитета Сумского городского совета № 190 от 6 апреля...