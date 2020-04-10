Горячую воду обещают дать сумчанам 23 июля ООО «Сумытеплоэнерго» обещает завершить работы на ТЭЦ до 22 июля.

Об этом сегодня, 19 июля, во время аппаратного совещания сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

По ее словам, в связи с увеличением количества порывом после ремонтных работ на сумской ТЭЦ были внесены изменения в распоряжения мэра Сум о гидравлических испытаниях. Поэтому отключение горячей воды на всей территории города продолжили на неделю до 22 июля. Уже 23 июля горячую воду обещают дать, однако не всем сразу, а согласно графика.