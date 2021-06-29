За неделю на Сумщине зарегистрировано 175 опасных событий Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зарегистрированы. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий и 1 единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 60 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 24 здания, 1 единицу автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму более 3 млн. 100 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, с наступлением теплой и засушливой погоды все чаще возникают пожары в экосистемах. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, не провоцируйте пожары в природных экосистемах. При обнаружении признаков пожара в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.