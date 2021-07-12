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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные спасли сарай и жилой дом

16 июля в 13:33 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре хозяйственной постройки в с. Гавриловка Роменского района.

На тушение выехали местные пожарные команды из соседних сел Бацманы и Довогополовка. Также, преодолев расстояние около 18 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части из г. Ромны.

Как было установлено, загорелась кровля здания. Усложняло ситуацию то, что на чердаке хранилось сено. Совместными усилиями в 13:57 пожарные оперативно локализовали пожар, предотвратив распространение его как на помещение непосредственно сарая, так и расположенный рядом жилой дом. В 14:17 возгорание полностью ликвидировали.

Важную роль в эффективной ликвидации пожара сыграло функционирования в соседних населенных пунктах сельских противопожарных формирований, еще до прибытия Государственного пожарно-спасательного подразделения из райцентра, оперативно приступили к тушению.

Всего на месте пожара работало 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 2 единицы техники местных пожарных команд.

По предварительным данным, допустимая причина возгорания короткое замыкание электросети, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар
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головний тренер ФК "Альянс"

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