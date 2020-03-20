На Сумщине полиция задержала мужчину, который избил жителя Конотопщины Происшествие произошло в пятницу, на железнодорожном вокзале в городе Конотоп.

Между двумя мужчинами внезапно возникла ссора, в результате которой 33-летний мужчина с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в больницу, а другой сейчас дает свои показания следователям.

В полицию, через линию "102" поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что неизвестный мужчина ударил в лицо 33-летнего жителя села Поповка, что на Конотопщине и ушел.

На вызов сразу же выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения. На месте происшествия правоохранители быстро сориентировались и начали первоочередные следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления. Оперативники и участковые офицеры полиции отработали территорию недалеко от места совершения преступления, просмотрели камеры видеонаблюдения, установили и опросили свидетелей и очевидцев происшествия. И такие слаженные действия дали свой результат - злоумышленник был вычислен, а уже потом - задержан. Им оказался 23-летний житель города Гайсин Винницкой области, который временно находился в Конотопе.

«Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Тяжкие телесные повреждения), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет», - комментирует ситуацию Сергей Забозлаев, начальник полиции Конотопщины.

Злоумышленника проверяют на причастность к совершению других преступлений. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.