В Сумах провал на дороге напротив «Романтики»

Между МЦ «Романтика» и мостом на ул. Троицкой провалился асфальт. Глубина ямы, которая зияет посреди дороги и мешает движению автомобилей, составляет почти 1 метр.
По предварительным данным, провал образовался из-за порыва водосети - дорогу размыло водой. Сейчас яму огородили коммунальщики.
Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии, проблемой занимаются тепловики.
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