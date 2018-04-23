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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах провал на дороге напротив «Романтики»

На дороге перед МЦ «Романтика» провалился аcфальт.

Между МЦ «Романтика» и мостом на ул. Троицкой провалился асфальт. Глубина ямы, которая зияет посреди дороги и мешает движению автомобилей, составляет почти 1 метр.

По предварительным данным, провал образовался из-за порыва водосети - дорогу размыло водой. Сейчас яму огородили коммунальщики.

Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии, проблемой занимаются тепловики.

Общество Провал
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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