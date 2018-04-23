В Сумах провал на дороге напротив «Романтики» На дороге перед МЦ «Романтика» провалился аcфальт.

Между МЦ «Романтика» и мостом на ул. Троицкой провалился асфальт. Глубина ямы, которая зияет посреди дороги и мешает движению автомобилей, составляет почти 1 метр.

По предварительным данным, провал образовался из-за порыва водосети - дорогу размыло водой. Сейчас яму огородили коммунальщики.

Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии, проблемой занимаются тепловики.