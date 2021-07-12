Завершили вакцинацию против COVID-19 всего 4% жителей Сумщины Об этом сегодня, 19 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в городе продолжается вакцинация против COVID-19. На выходных в Сумах вакцинация проводилась в двух амбулаториях. Всего за выходные было привито 764 человека.

В Сумах двумя дозами вакцинировано 1210 работников городских лечебных учреждений. Всего в Сумской области проведено 108 667 прививок, завершили вакцинацию 39 880 человек. В Сумах проведения 57 012 прививок.