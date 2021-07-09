Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы

Город Сумы в сборной команде Украины представляют: София Пьяных, Дарья Шерстюк, Вероника Коробкина, Виталина Власенко, Юлия Дубовиченко, Вероника Мовчан, Екатерина Попова, Валерия Бездитько (СДЮШОР «Динамо»), Инна Кравченко (Сумская областная ДЮСШ), Анастасия Шишина и Анастасия Воевода (МСК «Сумчанка»). В состав сборной команды Украины также входят семь воспитанниц из г. Борисполь.
Тренеры сборной команды Украины - Наталья Кукарина и Марина Горохова.
Расписание игр:
21 июля Украина - Турция
22 июля Украина - Литва
23 июля Хорватия - Украина
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