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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:03230

Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы

21-23 июля сборная Украины по хоккею на траве U18 примет участие в EuroHockey U18 Championship III 2021 Girls, который будет проходить в г. Загреб (Хорватия).

Город Сумы в сборной команде Украины представляют: София Пьяных, Дарья Шерстюк, Вероника Коробкина, Виталина Власенко, Юлия Дубовиченко, Вероника Мовчан, Екатерина Попова, Валерия Бездитько (СДЮШОР «Динамо»), Инна Кравченко (Сумская областная ДЮСШ), Анастасия Шишина и Анастасия Воевода (МСК «Сумчанка»). В состав сборной команды Украины также входят семь воспитанниц из г. Борисполь.

Тренеры сборной команды Украины - Наталья Кукарина и Марина Горохова.

Расписание игр:

21 июля Украина - Турция

22 июля Украина - Литва

23 июля Хорватия - Украина

Спорт Хоккей на траве
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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