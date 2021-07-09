Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы 21-23 июля сборная Украины по хоккею на траве U18 примет участие в EuroHockey U18 Championship III 2021 Girls, который будет проходить в г. Загреб (Хорватия).

Город Сумы в сборной команде Украины представляют: София Пьяных, Дарья Шерстюк, Вероника Коробкина, Виталина Власенко, Юлия Дубовиченко, Вероника Мовчан, Екатерина Попова, Валерия Бездитько (СДЮШОР «Динамо»), Инна Кравченко (Сумская областная ДЮСШ), Анастасия Шишина и Анастасия Воевода (МСК «Сумчанка»). В состав сборной команды Украины также входят семь воспитанниц из г. Борисполь. Тренеры сборной команды Украины - Наталья Кукарина и Марина Горохова. Расписание игр: 21 июля Украина - Турция 22 июля Украина - Литва 23 июля Хорватия - Украина