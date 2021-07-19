На Сумщине 3 новых случая заболевания коронавирусом, все в Сумах По состоянию на 19 июля в Сумской области 78 169 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 3 человек (Сумы - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1333 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 552 человек, из них за минувшие сутки - 5 (Сумы - 5).