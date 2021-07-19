На Сумщине 3 новых случая заболевания коронавирусом, все в Сумах

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 3 человек (Сумы - 3).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1333 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 552 человек, из них за минувшие сутки - 5 (Сумы - 5).
За прошедшую неделю заболело на 20% сумчан больше, чем за предыдущую....
Статистику предоставила сегодня, 19 июля, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 18 июля в Сумской области 78 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 17 июля в Сумской области 78 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 16 июля в Сумской области 78 132 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....