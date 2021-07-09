Сумской хоккеист забил за сборную на чемпионате Европы 18 июля в австрийской Вене стартовал чемпионат Европы по хоккею на траве среди спортсменов до 18 лет.

В соревнованиях принимают участие 8 команд, в том числе и сборная Украины, в составе которой играют шестеро хоккеистов Сумщины. Сумскую СДЮСШОР «Динамо» представляют Богдан Толстолыткин, Владимир Верлан, Денис Хмаренко и Ярослав Бергилевич, а Шосткинскую КДЮСШ «Барса» Егор Махотков и Константин Колиенко.

В первый день турнира украинцы играли против сборной Польши. К сожалению, наши уступили полякам 1:4. За Украину забил сумчанин Ярослав Бергилевич.

20 июля наша команда сыграет против Турции, 21 – против Австрии.