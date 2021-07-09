Сумской хоккеист забил за сборную на чемпионате Европы

В соревнованиях принимают участие 8 команд, в том числе и сборная Украины, в составе которой играют шестеро хоккеистов Сумщины. Сумскую СДЮСШОР «Динамо» представляют Богдан Толстолыткин, Владимир Верлан, Денис Хмаренко и Ярослав Бергилевич, а Шосткинскую КДЮСШ «Барса» Егор Махотков и Константин Колиенко.
В первый день турнира украинцы играли против сборной Польши. К сожалению, наши уступили полякам 1:4. За Украину забил сумчанин Ярослав Бергилевич.
20 июля наша команда сыграет против Турции, 21 – против Австрии.
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