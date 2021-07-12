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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:33467

В Сумах начался рост заболевания COVID-19

За прошедшую неделю заболело на 20% сумчан больше, чем за предыдущую.

Об этом сегодня, 19 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю заболело 40 сумчан, что на 20% больше, чем неделей ранее. Среди заболевших трое детей и два медработника. За неделю зафиксировано 3 летальных случая (неделей ранее было 2). Выздоровело за неделю 47 пациентов, в том числе 6 детей и 4 медработника. Всего выздоровело 98,2% от заболевших.

За воскресенье выявлено 3 пациента. 5 выздоровело.

На сегодня 13,3% жителей Сум уже переболело коронавирусной инфекцией. Это 35 141 человек, которые имели положительный ПЦР-тест. Всего заболело 1415 детей, 99,7% на сегодня выздоровело, 4 лечатся. Также заболел 1451 медработник, 99,3% выздоровело, 2 продолжают лечение, 7 умерло. Всего зарегистрировано 508 летальных случаев. Это 1,4 % от всех заболевших. Продолжают на сегодня болеть 110 человек.

Общество Коронавирус
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головний тренер ФК "Альянс"

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