Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 56 человек (+4 за неделю). В том числе в 5-й горбольнице лечится 14 человек, 6 на кислородной поддержке, в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.
В больнице Святого Пантелеймона 14 больных, в том числе 1 в отделении интенсивной терапии.
В детской больнице 28 пациентов (+6), в том числе 1 в отделении интенсивной терапии. Также 42 человека с другими инфекционными патологиями.
Всего в городских больницах 275 коек для взрослых и 45 для детей, - все с кислородом.
Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 9, 2 в интенсивной терапии на ИВЛ.
В областном госпитале для ветеранов 5 пациентов, 1 в интенсивной терапии на ИВЛ.
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