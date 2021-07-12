Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах? Статистику предоставила сегодня, 19 июля, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 56 человек (+4 за неделю). В том числе в 5-й горбольнице лечится 14 человек, 6 на кислородной поддержке, в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 14 больных, в том числе 1 в отделении интенсивной терапии.

В детской больнице 28 пациентов (+6), в том числе 1 в отделении интенсивной терапии. Также 42 человека с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 275 коек для взрослых и 45 для детей, - все с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 9, 2 в интенсивной терапии на ИВЛ.

В областном госпитале для ветеранов 5 пациентов, 1 в интенсивной терапии на ИВЛ.