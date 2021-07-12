Команда конотопчанки заняла 6-е место в Кубке европейских чемпионов В португальском Назаре завершился розыгрыш Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Команда «Мрія-2006» (Ананьев, Одесская обл.), за которую играет воспитанница конотопского и сумского футбола, конотопчанка Юлия Дехтяр, в воскресенье играла за 5-е место с испанской «Игиконтрол Мелилья». Наши девчата уступили 3:4 и в итоге заняли 6-е место.