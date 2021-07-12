Команда конотопчанки заняла 6-е место в Кубке европейских чемпионов

Команда «Мрія-2006» (Ананьев, Одесская обл.), за которую играет воспитанница конотопского и сумского футбола, конотопчанка Юлия Дехтяр, в воскресенье играла за 5-е место с испанской «Игиконтрол Мелилья». Наши девчата уступили 3:4 и в итоге заняли 6-е место.
В португальском Назаре продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу....
В португальском Назаре продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу....
В португальском Назаре продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу....
В португальском Назаре продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу....
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