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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Киеве утонул житель Сумщины

Шосткинец утонул в столице, приехав отдохнуть с друзьями на озеро.

Общественная организация Автопатруль Майдан на странице в Фейсбуке информирует об очередном летальном случае на озере Радужном (Радунка) Днепровского р-на.

«Несколько мужчин выпивали у озера, после чего один решил прохладиться и пошел в воду. К сожалению, в этом озере у многих бережков под водой так называемая «подводная крапива», в которой легко запутаться, что и стало роковым для мужчины, который также запутался, упал и утонул. Хуже то, люди, которые стояли на берегу, увидели, как человек ушел под воду, и просто стояли и дальше смотрели. Отреагировал только один человек с другой стороны берега и, пока обежал озеро, вызвал спасателей, было, к сожалению, поздно.

Организация также сообщает, что утопающим оказался мужчина в возрасте около 45 лет, родом из Шостки, который приехал отдохнуть с друзьями, пишет Шостка.инфо.

Общество Несчастный случай Утопленник
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головний тренер ФК "Альянс"

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