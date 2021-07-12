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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине от разряда молнии загорелось пшеничное поле (видео)

18 июля после обеда горело поле с пшеницей на территории Клышковского старостинского округа Шосткинской громады.

Тушить пожар приехали 3 спецмашины - две из Шостки, одна местной пожарной команды с. Клышки. Первой на место происшествия приехала автоцистерна ПСП «Оникс», которому и принадлежит поле.

Горело поле общей площадью более 15 га. Всего огонь уничтожил около 9 га пшеницы. По предварительной информации пресс-службы ГСЧС в Сумской области, причина возгорания - разряд молнии. Это пожарным рассказали работники фермы, расположенной в 1,5 км от поля. Люди видели, как молния попала в центр поля, после чего оттуда повалил дым.

Меньше чем за полчаса огненную стихию усмирили, пишет Шостка.инфо.

Видео пожара в Фейсбук опубликовал пользователь Алекс ХХХ.

Общество Молния Пожар
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