На Сумщине от разряда молнии загорелось пшеничное поле (видео)

Тушить пожар приехали 3 спецмашины - две из Шостки, одна местной пожарной команды с. Клышки. Первой на место происшествия приехала автоцистерна ПСП «Оникс», которому и принадлежит поле.
Горело поле общей площадью более 15 га. Всего огонь уничтожил около 9 га пшеницы. По предварительной информации пресс-службы ГСЧС в Сумской области, причина возгорания - разряд молнии. Это пожарным рассказали работники фермы, расположенной в 1,5 км от поля. Люди видели, как молния попала в центр поля, после чего оттуда повалил дым.
Меньше чем за полчаса огненную стихию усмирили, пишет Шостка.инфо.
Видео пожара в Фейсбук опубликовал пользователь Алекс ХХХ.
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