Сумской студент с «бронзой» Кубка Европы

Завершающий день соревнований принес сборной Украины еще две бронзовые медали, одна из которых на счету студента СумГУ. В весовой категории 100+ кг на пьедестал почета поднялся Алексей Галака.
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