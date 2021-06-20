Сумской студент с «бронзой» Кубка Европы 17-18 июля в Праге прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

Завершающий день соревнований принес сборной Украины еще две бронзовые медали, одна из которых на счету студента СумГУ. В весовой категории 100+ кг на пьедестал почета поднялся Алексей Галака.