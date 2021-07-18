В Сумах тройная авария возле «Евробазара» Три автомобиля попали в ДТП на улице Луговой.

Сообщение об автопроисшествии стражи порядка получили сегодня, около 12:30.

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не придерживаясь безопасного бокового интервала, допустил наезд на припаркованный автомобиль Renault Logan, который затем, по инерции, наехал на автомобиль Volkswagen Jetta.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля ВАЗ административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.