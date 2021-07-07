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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:48223

Чего ждать сумчанам от погоды в начале новой недели?

В начале недели атмосферные фронты с северо-запада принесут в Сумскую область кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха.

19 июля: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем умеренный, местами значительный кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +17 .. + 22 °С, днем +28 .. + 33 °С.

20 июля: переменная облачность, ночью местами: кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура +14 .. + 19 °С, днем +24 .. + 29 °С.

21 июля: переменная облачность, ночью местами: кратковременный дождь, днем дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура +14 .. + 19 °С, днем +21 .. + 26 °С.

Общество Прогноз погоды
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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