Чего ждать сумчанам от погоды в начале новой недели? В начале недели атмосферные фронты с северо-запада принесут в Сумскую область кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха.

19 июля: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем умеренный, местами значительный кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +17 .. + 22 °С, днем +28 .. + 33 °С. 20 июля: переменная облачность, ночью местами: кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура +14 .. + 19 °С, днем +24 .. + 29 °С. 21 июля: переменная облачность, ночью местами: кратковременный дождь, днем дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура +14 .. + 19 °С, днем +21 .. + 26 °С.