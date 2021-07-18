В Сумах произошло тройное ДТП На улице Герасима Кондратьева произошла авария с участием трех автомобилей.

Сообщение о ДТП стражи порядка получили 17 июля, около 18 часов 30 минут.

Прибыв туда и оградив место происшествия, инспекторы установили, что 44-летний водитель, управляя автомобилем Great Wall, не придерживаясь безопасной скорости и не выдержав безопасного бокового интервала, сначала столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, а затем, по инерции, наехал на автомобиль ВАЗ -2107.

В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.

Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля Great Wall административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.