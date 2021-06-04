На Сумщине неизвестны напали на пограничников: двое ранены Этой ночью на украинском-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения.

Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием. Своевременными совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению. Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины («Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Заметим, что отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет. Охрана государственной границы осуществляется усиленно. На место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы, сообщают в ведомстве