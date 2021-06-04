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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине неизвестны напали на пограничников: двое ранены

Этой ночью на украинском-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения.

Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Своевременными совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению. Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины («Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Заметим, что отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет.

Охрана государственной границы осуществляется усиленно.

На место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы, сообщают в ведомстве

Право Пограничники
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головний тренер ФК "Альянс"

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