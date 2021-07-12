Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:50400

В чемпионате Сумщины провели 8-й тур

17 июля были сыгран матчи 8-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

«Ромны-Рятувальник» 0:4 «Украина» Токари

«Нефтяник» Ахтырка 2:2 «Аграрник-Авангард» Белополье

«Колос» (Севериновка) 1:0 «Велетень» Глухов

«Альянс-2» Байрак 0:7 ФК «Кролевец»

После 8 туров, несмотря на уже второе поражение, продолжает лидировать «Велетень» - 15 очков (в 7 матчах). Дальше – «Колос» - 14 (7). «Аграрник-Авангард» - 12 (7), «Нефтяник» - 12 (7), «Украина» - 11 (7)…

Первая лига

«Лидер» Середина-Буда 1:6 «Велетень-2»

«Шахтер-ДЮСШ им. Мамиашвили» Конотоп 0:2 ФК «Дружба»

«Колос» Шосткинская ОТГ 6:1 «Дружба» Сосновка

Лидирует «Колос» - 19 (7), дальше – «Велетень-2» - 13 (7), ФК «Дружба» - 13 (7), «Шахтер-ДЮСШ им. Мамиашвили» - 10 (7)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

ФК «Сумы» проиграл молодежке «Металлиста 1925»
Вчера 20:42

ФК «Сумы» проиграл молодежке «Металлиста 1925»

Сегодня, 17 июля, в Харькове прошла очередная контрольная игра ФК «Сумы» перед стартом во второй лиге....

Липоводолинский «Альянс» проиграл участнику Премьер-лиги
Вчера 18:59

Липоводолинский «Альянс» проиграл участнику Премьер-лиги

Сегодня, 17 июля, в Днепре прошел очередной контрольный поединок ФК «Альянс»....

Липоводолинский «Альянс» обыграл участника премьер-лиги
16.07.2021 09:35

Липоводолинский «Альянс» обыграл участника премьер-лиги

15 июля в Харькове прошел очередной контрольный поединок ФК «Альянс»....

Все три команды с Сумщины будут играть в одной группе второй лиги
15.07.2021 17:35

Все три команды с Сумщины будут играть в одной группе второй лиги

Сегодня, 15 июля, были внесены изменения в состав участников первой и второй лиг ПФЛ....

ФК «Сумы» выиграл на Киевщине
15.07.2021 08:14

ФК «Сумы» выиграл на Киевщине

14 июля в Ставищах Киевской области прошла товарищеская встреча между дебютантами второй лиги....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
16.07.2021 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
16.07.2021 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
16.07.2021 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
15.07.2021 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
15.07.2021 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
14.07.2021 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Кино Планета Кіно
14.30; 19.15; 21.30
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 20.50
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Кино Планета Кіно
10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.