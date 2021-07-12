В чемпионате Сумщины провели 8-й тур

Высшая лига
«Ромны-Рятувальник» 0:4 «Украина» Токари
«Нефтяник» Ахтырка 2:2 «Аграрник-Авангард» Белополье
«Колос» (Севериновка) 1:0 «Велетень» Глухов
«Альянс-2» Байрак 0:7 ФК «Кролевец»
После 8 туров, несмотря на уже второе поражение, продолжает лидировать «Велетень» - 15 очков (в 7 матчах). Дальше – «Колос» - 14 (7). «Аграрник-Авангард» - 12 (7), «Нефтяник» - 12 (7), «Украина» - 11 (7)…
Первая лига
«Лидер» Середина-Буда 1:6 «Велетень-2»
«Шахтер-ДЮСШ им. Мамиашвили» Конотоп 0:2 ФК «Дружба»
«Колос» Шосткинская ОТГ 6:1 «Дружба» Сосновка
Лидирует «Колос» - 19 (7), дальше – «Велетень-2» - 13 (7), ФК «Дружба» - 13 (7), «Шахтер-ДЮСШ им. Мамиашвили» - 10 (7)…
Сегодня, 17 июля, в Харькове прошла очередная контрольная игра ФК «Сумы» перед стартом во второй лиге....
Сегодня, 17 июля, в Днепре прошел очередной контрольный поединок ФК «Альянс»....
15 июля в Харькове прошел очередной контрольный поединок ФК «Альянс»....
Сегодня, 15 июля, были внесены изменения в состав участников первой и второй лиг ПФЛ....
14 июля в Ставищах Киевской области прошла товарищеская встреча между дебютантами второй лиги....