Данилов объяснил отказ от проведения первого выездного заседания СНБО плохим аэропортом в Сумах

Провести заседание в столице решили потому, что некоторые министры могли бы не успеть приехать в другой город, после часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Об этом рассказал секретарь СНБО на брифинге после заседания.
"Это связано только с тем, что в пятницу был день правительства. Последний день, когда депутаты общались с членами Кабмина. Вы знаете, что многие члены правительства - члены СНБО. Не делайте конспирологических теорий. Выяснилось, что Шмыгаль не успевает туда добраться, т.к. до Сум 400 километров, а аэропорт там, к сожалению, работает не так, как в других городах. Мы будет заниматься над тем, чтобы он заработал", - скаазал Данилов.
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