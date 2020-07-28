Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:42666

Данилов объяснил отказ от проведения первого выездного заседания СНБО плохим аэропортом в Сумах

16 июля заседание Совета национальной безопасности и обороны прошло в Киеве, хотя изначально планировалось выездное заседание.

Провести заседание в столице решили потому, что некоторые министры могли бы не успеть приехать в другой город, после часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Об этом рассказал секретарь СНБО на брифинге после заседания.

"Это связано только с тем, что в пятницу был день правительства. Последний день, когда депутаты общались с членами Кабмина. Вы знаете, что многие члены правительства - члены СНБО. Не делайте конспирологических теорий. Выяснилось, что Шмыгаль не успевает туда добраться, т.к. до Сум 400 километров, а аэропорт там, к сожалению, работает не так, как в других городах. Мы будет заниматься над тем, чтобы он заработал", - скаазал Данилов.

Политика Сумской аэропорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах будут судить главу ликвидационной комиссии, который пытался незаконно реализовать здания аэропорта
04.06.2021 11:38

В Сумах будут судить главу ликвидационной комиссии, который пытался незаконно реализовать здания аэропорта

Сумской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении главы ликвидационной комиссии, который пытался противоправно реализовать здания...

В Сумах пытались незаконно продать здания аэропорта
30.04.2021 13:36

В Сумах пытались незаконно продать здания аэропорта

Предупреждено незаконную реализацию зданий сумского аэропорта с убытками в 3,4 млн грн....

«Трудно затянуть пассажирских перевозчиков» - глава облгосадминистрации об аэропорте в Сумах
12.02.2021 08:56

«Трудно затянуть пассажирских перевозчиков» - глава облгосадминистрации об аэропорте в Сумах

Работа аэропорта в Сумах важна не только для развития туризма, но и для экономики области, сказал глава Сумской облгосадминистрации Василий...

В Сумах снова турецкие инвесторы. Хотят строить аэропорт
10.09.2020 14:35

В Сумах снова турецкие инвесторы. Хотят строить аэропорт

Сегодня, 10 сентября, в Сумах прошла пресс конференция главы облгосадминистрации Романа Грищенко по итогам рабочей поездки президента Украины на Сумщину....

Губернатор Сумщины хочет отдать сумской аэропорт туркам
28.07.2020 14:55

Губернатор Сумщины хочет отдать сумской аэропорт туркам

Инвестиции в логистику увеличат объемы экспорта продукции производителей Сумщины....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
16.07.2021 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
16.07.2021 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
16.07.2021 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
15.07.2021 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
15.07.2021 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
14.07.2021 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Кино Планета Кіно
14.30; 19.15; 21.30
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 20.50
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Кино Планета Кіно
10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.