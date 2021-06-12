Сумские студенты с медалями юниорского Кубка Европы Украинцы завоевали 5 наград в первый соревновательный день юниорского Кубка Европы по дзюдо в Праге.

В весовой категории до 70 кг сразу две украинки сумели пробиться в финал, где между собой определили победительницу. В итоге золотую награду завоевала студентка СумГУ Наталья Чистякова, «серебро» - у Юлии Курченко.

Еще три бронзовые награды в копилку нашей команды положили еще один студент нашего вуза Никита Голобородько (до 60 кг), Владислав Казимиров (до 66 кг) и Елизавета Литвиненко (до 78 кг).

Сегодня, 18 июля, на татами Праги выйдет еще 11 украинских дзюдоистов.