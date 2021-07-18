На Сумщине еще 17 человек подхватили коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 17 человек (Белопольский р-н - 3, Лебедин - 1, Сумы - 8, Сумской р-н - 5).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1333 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76547 человек, из них за минувшие сутки - 10 (Белопольский р-н - 2, Краснопольский р-н - 1, Лебедин - 1, Сумы - 6).
По состоянию на 17 июля в Сумской области 78 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 16 июля в Сумской области 78 132 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 15 июля в Сумской области 78 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 13 июля в Сумской области 78 076 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 12 июля в Сумской области 78 068 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....