На Сумщине еще 17 человек подхватили коронавирус (подробности) По состоянию на 18 июля в Сумской области 78 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 17 человек (Белопольский р-н - 3, Лебедин - 1, Сумы - 8, Сумской р-н - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1333 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76547 человек, из них за минувшие сутки - 10 (Белопольский р-н - 2, Краснопольский р-н - 1, Лебедин - 1, Сумы - 6).