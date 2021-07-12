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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:33242

В Кролевце сбили пенсионерку

В Кролевце 61-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», двигаясь задним ходом, совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку.

Женщина получила телесные повреждения различной тяжести и госпитализирован в хирургическое отделение Кролевецкой центральной районной больницы.

Автомобиль был помещен на штрафплощадку, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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