Конотопчанин стал чемпионом Европы

В третий день соревнований лучше всех из украинцев выступил уроженец Конотопа Артур Фельфнер, который стал чемпионом в метании копья. Его результат – 78,41 м – лучший результат сезона среди спортсменов до 20 лет.
Также выступали сумские скороходы на 10000 м: Николай Рущак показал 17-е время, а Егор Шелест был дисквалифицирован.
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