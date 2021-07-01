Конотопчанин стал чемпионом Европы В Таллинне продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет.

В третий день соревнований лучше всех из украинцев выступил уроженец Конотопа Артур Фельфнер, который стал чемпионом в метании копья. Его результат – 78,41 м – лучший результат сезона среди спортсменов до 20 лет.

Также выступали сумские скороходы на 10000 м: Николай Рущак показал 17-е время, а Егор Шелест был дисквалифицирован.