ФК «Сумы» проиграл молодежке «Металлиста 1925»

Наша команда на выезде встречалась с «Металлистом 1925» U19. Соперники открыли счет с пенальти в середине первого тайма. Наши ответили голом Ковалевского тоже с пенальти в начале второго. Однако в концовке снова пропустили с 11-метрового и проиграли 1:2.
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