ФК «Сумы» проиграл молодежке «Металлиста 1925» Сегодня, 17 июля, в Харькове прошла очередная контрольная игра ФК «Сумы» перед стартом во второй лиге.

Наша команда на выезде встречалась с «Металлистом 1925» U19. Соперники открыли счет с пенальти в середине первого тайма. Наши ответили голом Ковалевского тоже с пенальти в начале второго. Однако в концовке снова пропустили с 11-метрового и проиграли 1:2.