СумГУ хочет построить 4 открытых корта для пляжного волейбола за 3,5 млн грн

Тендер объявлен на этой неделе, ожидаемая цена – 3,5 млн грн, выделенных из государственного бюджета Украины. Аукцион состоится 30 июля. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2021 года. Сейчас идет представление предложений.
Корты будут построены у волейбольного центра СумГУ (в новом корпусе), открытого два года назад. На базе волейбольного центра с 1 апреля 2021 года действует ГУ «Центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному».
Во Львове завершился 2-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....
8-11 июля во Львове проходил 2-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....
25-27 июня в Черноморске проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года....
В нидерландском городе Гаага стартовал финальный раунд Континентального кубка по пляжному волейболу....
На выходных прошло сразу два тура чемпионата Украины по пляжному волейболу....