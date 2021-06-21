СумГУ хочет построить 4 открытых корта для пляжного волейбола за 3,5 млн грн Сумской государcтвенный университет объявил тендер на строительство кортов для пляжного волейбола.

Тендер объявлен на этой неделе, ожидаемая цена – 3,5 млн грн, выделенных из государственного бюджета Украины. Аукцион состоится 30 июля. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2021 года. Сейчас идет представление предложений.

Корты будут построены у волейбольного центра СумГУ (в новом корпусе), открытого два года назад. На базе волейбольного центра с 1 апреля 2021 года действует ГУ «Центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному».