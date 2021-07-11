Липоводолинский «Альянс» проиграл участнику Премьер-лиги

Участник Украинской премьер-лиги местный СК «Днепр-1» принимал команду с Сумщины.
К сожалению, игру завершилась победой хозяев 2:0.
Следующая игра с участием «Альянса» пройдет уже в рамках нового чемпионата Украины в первой лиге против дебютанта харьковского «Металлиста» в следующую субботу.
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