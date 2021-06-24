Сумские лучники стали бронзовыми призерами чемпионата Украины

В последний день соревнований сборная команда Сумской области в составе Сергея Басова, Егора Леоненко и Богдана Ильина стали бронзовыми призерами.
Напомним: на этом чемпионате сумчане завоевали 4 медали. Кроме парней, «золото» в личных соревнованиях взяли Дарья Коваль и Егор Леоненко. Они же командой взяли «бронзу» в миксте.
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