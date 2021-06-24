Сумские лучники стали бронзовыми призерами чемпионата Украины Сегодня, 17 июля, в Чернигове завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука среди кадетов.

В последний день соревнований сборная команда Сумской области в составе Сергея Басова, Егора Леоненко и Богдана Ильина стали бронзовыми призерами.

Напомним: на этом чемпионате сумчане завоевали 4 медали. Кроме парней, «золото» в личных соревнованиях взяли Дарья Коваль и Егор Леоненко. Они же командой взяли «бронзу» в миксте.